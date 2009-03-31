Посол США рассказал, как Буш пытался помирить Ющенко с Тимошенко

США неоднократно затрагивали вопрос единства украинского руководства. Об этом в интервью журналу «Главред» заявил посол США в Украине Уильям Тейлор.

«Вопрос единства украинского политикума - как раз одна из тем, которую поднимал во время посещений Украины президент Буш. И та же тема появлялась во время визита вице-президента США Чейни», - сообщил американский дипломат.

В интервью он подтвердил, что в телефонных беседах Джорджа Буша и Виктора Ющенко «вопрос единства (Президента и премьер-министра Украины. – УНИАН.) был одной из ключевых тем».

Посол также отметил, что тему примирения Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко он поднимал лично вместе с дипломатами других стран: «Я, как и много других дипломатов в Украине, убеждал и Президента, и премьер-министра в важности их единства, особенно в такое сложное время, как нынешний экономический кризис. И на протяжении последней недели мы увидели, что и Президент, и премьер-министр объединили свои усилия под встречу в Брюсселе, посвященную модернизации украинской газотранспортной системы».