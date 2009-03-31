Стецькив предлагает собрать Конституционную Ассамблею

Изменения к Конституции Украины должен разрабатывать специальный учредительный орган - Конституционная Ассамблея, в которую должны войти избранные народом по мажоритарному принципу специалисты.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народного депутата Украины (фракция НУ-НС) Тараса СТЕЦЬКИВА.

Он подверг критике внесенный Президентом Виктором ЮЩЕНКО в парламент проект изменений к Конституции и считает, что единственным предложением, достойным внимания, является проведение конституционного референдума. В то же время, отметил депутат, этот “вполне позитивный шаг, якобы направленный на реализацию права народа принимать Основной Закон”, правильный “лишь по форме, а не по содержанию”.

Т.СТЕЦЬКИВ обратил внимание, что действующая Верховная Рада фактически “узурпировала при молчаливом согласии народа право писать Конституцию”. То есть, отметил он, 5-я статья Основного Закона, которая подтверждает принцип народного суверенитета, “по факту сводится к праву народа формального подтверждения спущенного сверху текста”.

Таким образом, убежден депутат, “Президент фактически дистанцирует народ от процесса творения Основного Закона страны”. Он напомнил, что Украина уже имела пример попытки “такой манипуляции” в 2000 году, когда результат "конституционного" референдума, “искусственно проведенного”, был сразу же забыт “за ненадобностью”.

Кроме этого, Т.СТЕЦЬКИВ указал на качество тех изменений, которые Верховная Рада вынесет на такой референдум. Он считает, что это будут изменения, “направленные на закрепление ситуативной диспозиции политических сил”.

“Практически это будут вопросы распределения полномочий, даже не распределения, а передела – как делят пирог перед тем, как съесть. О реальных механизмах ответственности этих политиков и об интересах народа там, можно гарантировать, не будет ни слова”, - убежден народный депутат.

Именно поэтому он предлагает народу “взять в свои руки дело творения Конституции путем организованной борьбы за созыв специального учредительного органа – Конституционной Ассамблеи”. В этот орган, по его мнению, народ должен избрать по мажоритарному принципу специалистов, а не политиков, “которые напишут Основной Закон не для себя, не под себя, а для общества и поставят политиков в жесткие рамки”.

“Это станет стратегическим конструктивным выходом из того кризиса, в котором оказалась сегодня страна”, - уверен Т.СТЕЦЬКИВ.