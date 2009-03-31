Балога рекомендовал Тимошенко подать в отставку

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА категорически отвергает упреки премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о преднамеренном срыве голосования за некоторые правительственные законопроекты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По словам В.БАЛОГИ, народные депутаты, в том числе из “Единого Центра”, не поддержали инициативы Кабинета министров не по политическим, а по сугубо профессиональным причинам.

«Правительство рассчитывало под прикрытием антикризисной риторики протолкнуть в Верховной Раде явно непрофессиональные изменения в финансовое и бюджетное законодательство. Премьер надеялась, что ее заклинания о необходимости борьбы с кризисом повлияют на депутатов, как гипноз, и они бездумно проголосуют за решения, которые политически выгодны правительству, но усилят губительные экономические процессы. Такой замысел провалился, что и вызвало гнев Ю.ТИМОШЕНКО, которая по привычке сразу же стала искать виновных», - заявил В.Балога.

По мнению руководителя Секретариата Президента, премьер-министру для достижения положительного результата стоило направить свои усилия не в сторону Международного валютного фонда, а в сторону депутатского корпуса. Именно украинских парламентариев нужно было предварительно убедить в целесообразности и эффективности предлагаемых решений. Очевидно, правительство не нашло достаточно аргументов для единодушного одобрения своих законопроектов, отметил В.БАЛОГА.

«К тому же сегодняшнее голосование, как на фотобумаге, проявило давнюю проблему Ю.ТИМОШЕНКО как руководителя правительства: она возглавляет Кабинет министров, который вопреки Конституции не опирается на парламентское большинство. Ведь если бы так называемая коалиция насчитывала 226 депутатов, то никаких проблем с одобрением правительственных законопроектов не возникло. Но большинства нет, поэтому Ю.ТИМОШЕНКО и нервничает после каждого подтверждения этого факта. Однако когда премьер снова и снова оправдывает провалы так называемой парламентско-правительственной коалиции, ей все меньше и меньше верят. Поэтому уже, наверно, время остановиться в постоянном и лихорадочном поиске виновных, честно признать абсурдность такого положения, подать в отставку и через новые выборы попробовать снова завоевать себе власть. По крайней мере, это позволит Ю.ТИМОШЕНКО, как говорят, сохранить лицо», - считает В.БАЛОГА.

Как сообщалось, Верховная Рада сегодня отказалась включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" убытков при реализации импортного газа в 2009 году (№ 4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№ 3521 № 4217).

При включении этих документов в повестку дня голосовали максимум 207 народных депутатов при необходимых 226.

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО возложила на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ответственность за срыв голосования в Верховной Раде за антикризисные законопроекты.

«Очень жаль, что команда народных депутатов Президента Украины и председателя Секретариата Виктора БАЛОГИ не проголосовали, хотя предварительно по всем позициям (спорным) была достигнута договоренность. Я считаю, что именно той частью народных депутатов, которые подчинены и управляются сегодня Президентом Украины, голосование было довольно цинично сорвано по принципу, – "чем хуже для страны, тем лучше". Я считаю, что в такое трудное кризисное время это недопустимо", - заявила премьер.