Ющенко внес в Верховную Раду свой проект Конституции

В соответствии со статьями 93 и 154 Конституции Украины Президент Украины Виктор Ющенко внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Президента. Текст новой Конституции (в версии Виктора Ющенко) опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Представлять законопроект во время подготовки и рассмотрения в Верховной Раде Украины будут заместитель Главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины М.Ставнийчук, заместитель Главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины И.Попов и заместитель Главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины И.Пукшин.