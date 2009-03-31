Ющенко требует отменить все специальные пенсии

Финансирование дефицита бюджета Пенсионного фонда (ПФ) за счет средств Стабилизационного фонда приведет к коллапсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Нам нужна пенсионная реформа», - подчеркнул глава государства. Также В. ЮЩЕНКО потребовал отменить все специальные пенсии, введя единственный критерий - зарплата и стаж.

Кроме того, он предложил создать систему прогноза развития трудовых ресурсов в регионах и простимулировать мобильность рабочей силы внутри страны. По его мнению, так можно удержать занятость населения.

В. ЮЩЕНКО подчеркнул несправедливость системы льгот: «В Украине 19,5 млн. льготников. Это почти половина населения - такого не выдержит ни одно государство. Нынешняя система льгот является абсолютно несправедливой».

По словам Президента, необходимо радикально уменьшить количество льгот, особенно по профессиональному признаку, персонифицировать их и поставить право на льготы в зависимость от финансового и имущественного состояния.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета министров (№235 от 11 марта 2009 г.) «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено средствами государственного бюджета.