Ющенко вызвал недовольные возгласы нардепов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за двухпалатный парламент с одновременным уменьшением количества народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Эти слова Президента были восприняты недовольными возгласами народных депутатов.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость полной отмены депутатской неприкосновенности.

Президент высказался и относительно того, каким образом должны распределяться полномочия между верхней и нижней палатами парламента.

Так, верхняя палата должна формироваться путем выборов на мажоритарной основе и представлять регионы. Также в отношении депутатов этой палаты должен существовать возрастной ценз.

Нижняя палата должна избираться на пропорциональной основе и в ее полномочия должно входить принятие законов, которые потом будет рассматривать верхняя палата, а также - назначение правительства.

«Политическая турбулентность должна остаться лишь в нижней палате», - сказал Президент.

Высказался В.ЮЩЕНКО и относительно полномочий Президента, которые должны быть после проведения конституционной реформы.

По мнению главы государства, за Президентом должен остаться общенациональный и прямой представительский мандат, то есть он должен избираться на прямых общенациональных выборах.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Президент должен быть гарантом государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.

«Задача Президента при взаимодействии с верхней палатой гарантировать конституционную стабильность государства, определять приоритеты государственной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.