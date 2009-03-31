Ющенко вызвал недовольные возгласы нардепов
Президент - за двухпалатный парламент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за двухпалатный парламент с одновременным уменьшением количества народных депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Эти слова Президента были восприняты недовольными возгласами народных депутатов.
Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость полной отмены депутатской неприкосновенности.
Президент высказался и относительно того, каким образом должны распределяться полномочия между верхней и нижней палатами парламента.
Так, верхняя палата должна формироваться путем выборов на мажоритарной основе и представлять регионы. Также в отношении депутатов этой палаты должен существовать возрастной ценз.
Нижняя палата должна избираться на пропорциональной основе и в ее полномочия должно входить принятие законов, которые потом будет рассматривать верхняя палата, а также - назначение правительства.
«Политическая турбулентность должна остаться лишь в нижней палате», - сказал Президент.
Высказался В.ЮЩЕНКО и относительно полномочий Президента, которые должны быть после проведения конституционной реформы.
По мнению главы государства, за Президентом должен остаться общенациональный и прямой представительский мандат, то есть он должен избираться на прямых общенациональных выборах.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Президент должен быть гарантом государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.
«Задача Президента при взаимодействии с верхней палатой гарантировать конституционную стабильность государства, определять приоритеты государственной политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.