Ющенко начал выступление в Верховной Раде

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал выступать в Верховной Раде Украины с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в сессионном зале парламента присутствуют премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и все члены правительства, главы областных государственных администраций, руководители судов, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

Прямую трансляцию ведут Национальная телекомпания Украины, “5 канал”, “Рада”, НРКУ, Всемирная служба «УТР».