Онищук просит ВР переголосовать закон о добропорядочности

Министр юстиции Николай ОНИЩУК направил обращение председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, руководителям парламентских фракций и профильных комитетов парламента с предложением переголосовать закон Украины “О добропорядочном поведении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом Н.ОНИЩУК сообщил во время встречи с Директором офиса по вопросам поддержки обвинения за рубежом, правовой помощи и подготовки Департамента юстиции США Карлом АЛЕКСАНДРОМ. В ходе встречи, которая состоялась сегодня, 30 марта, в рамках рабочего визита представителя Департамента юстиции США в Украину, состоялся обмен информацией относительно шагов, предпринятых Украиной в сфере борьбы с коррупцией.

Министр юстиции призвал председателя ВР воспользоваться процедурой, предусмотренной Регламентом парламента, и вернуться к рассмотрению законопроекта, как ранее не поддержанного.

Н.ОНИЩУК также сообщил, что законопроект будет доработан с учетом предложений народных депутатов и дал «сдержанно оптимистичный прогноз» относительно перспектив его переголосования.

«Текущая и следующая пленарная неделя будут показательны в этом плане», - отметил Н.ОНИЩУК.

Закон “О добропорядочном поведении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства” устанавливает общие требования к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и органов местного самоуправления, а также приравненных к ним лиц, которыми они должны руководствоваться во время исполнения своих служебных обязанностей и согласно которым общественность оценивает добропорядочность, беспристрастие и эффективность их деятельности.

Как сообщалось, 20 марта парламент не поддержал проект закона “О добропорядочном поведении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, органов местного самоуправления”, разработанный Главным управлением государственной службы Украины.

За проголосовали 179 из 437народних депутатов.

Начальник Главгосслужбы Тимофей МОТРЕНКО заявлял, что “данный закон устанавливает общие требования к поведению публичных служащих всех уровней, которые они должны соблюдать во время исполнения своих должностных обязанностей и согласно которым общественность оценивает их деятельность как добропорядочную, беспристрастную и эффективную”.

Т.МОТРЕНКО отметил, что законопроект, в частности, предусматривает создание на всех уровнях соответствующих органов, наподобие комиссий по этике, которые будут уполномочены оценивать поведение и действия публичных служащих и направлять материалы органам, в компетенции которых определение того или иного наказания.