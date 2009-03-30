Лавринович согласился с Ющенко: нунсовца надо убрать из ЦИК

Верховная Рада Украины обязана рассмотреть вопрос об отставке Анатолия ПИСАРЕНКО с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что, согласно положениям Конституции, Президент подает в парламент представление об увольнении членов ЦИК.

А.ЛАВРИНОВИЧ также напомнил, что В.ЮЩЕНКО подал такой документ «абсолютно по закону и в соответствии с Конституцией».

«Если парламент будет уклоняться от принятия этого решения, мне будет очень досадно, поскольку это будет демонстрация того, что единственный законодательный орган Украины может позволить себе пренебрегать теми обязанностями, которые он обязан выполнять», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что кандидатура А.ПИСАРЕНКО вносилась «одной из фракций» (“Наша Украина – Народная самооборона” - УНИАН). По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «сегодня эта фракция состоит из двух независимых частей», и поэтому вопрос относительно следующей кандидатуры на должность члена ЦИК может решаться «исключительно в контексте политических договоренностей».

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что в среду на заседании Согласительного совета руководители фракций и комитетов будут обсуждать вопрос относительно рассмотрения в парламенте представления Президента об увольнении А.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады представление об освобождении Анатолия ПИСАРЕНКО от должности члена Центральной избирательной комиссии в связи с достижением им 65-летнего возраста.

20 марта Верховная Рада отложила рассмотрение вопроса относительно освобождения от должности члена ЦИК А.ПИСАРЕНКО.

Сегодня, 30 марта, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция БЮТ категорически возражает против рассмотрения Верховной Радой кадровых изменений в Центризбиркоме.