ПР нашла причину для досрочных выборов Президента и ВР

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден в существовании в государстве оснований для проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, причина для досрочных выборов Верховной Рады существует еще с лета прошлого года. А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что в парламенте «нет коалиции, в состав которой входило бы большинство от конституционного состава».

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что, в соответствии с Конституцией Украины, если в парламенте на протяжении 30 дней не создана коалиция, то это является основанием для ее роспуска Президентом.

Говоря о проведении досрочных президентских выборов, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что это может быть: собственное желание и «несобственное желание», то есть 338 и больше народных депутатов голосуют за импичмент Президента, предварительно придерживаясь соответствующей процедуры.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что могут быть «и более экзотические обстоятельства, которые могут возникнуть, чтобы была возможность досрочно провести выборы Президента Украины».

В то же время, говоря о возможности одновременного проведения досрочных выборов Президента и ВР, первый вице-премьер отметил, что здесь имеются технические проблемы, поскольку Конституцией и законодательством предусмотрены разные сроки проведения президентской и парламентской предвыборных кампаний.