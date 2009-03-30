Ющенко придет в Раду - в среду, к самому открытию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить 1 апреля в 10 часов утра в парламенте с ежегодным посланием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент завершил подготовку своего послания о внутреннем и внешнем положении Украины.

«Глава государства готов 1 апреля в 10 часов утра представить в Верховной Раде ежегодное послание», - сказала И.ВАННИКОВА.

По ее словам, в этом обращении Президент изложит свое виденье экономических, политических и общественных процессов в нашем государстве.