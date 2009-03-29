Янукович: президента необходимо избирать на всенародных выборах
19:32, 29 марта 2009Политика
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Интервью телеканалу ICTV
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что президента Украины необходимо избирать на всенародных выборах.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос формы избрания главы государства «не является главным».
В то же время он прибавил, что «безусловно, это очень важно, чтобы президента избирал весь украинский народ».
По его словам, в Украине «необходимо упорядочить в целом избирательную систему».
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