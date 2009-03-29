Янукович: президента необходимо избирать на всенародных выборах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что президента Украины необходимо избирать на всенародных выборах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос формы избрания главы государства «не является главным».

В то же время он прибавил, что «безусловно, это очень важно, чтобы президента избирал весь украинский народ».

По его словам, в Украине «необходимо упорядочить в целом избирательную систему».