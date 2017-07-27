Вместо Чуркина постпредом России при ООН будет зам Лаврова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы МИД РФ Василия Небензи постпредом Российской Федерации в ООН. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

"Президент РФ подписал Указ "О постоянном представителе Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителе Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

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Небензя с 2013 года занимает пост заместителя главы МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года.

New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.