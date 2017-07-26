За день до лишения гражданства Саакашвили рассказал, что будет делать в случае такого решения

20:39, 26 июля 2017
Политика
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Незадолго до лишения гражданства Михеил Саакашвили выразил спокойствие по поводу такой перспективы и рассказал о своих квартирах.

Саакашвили считал, что у него получится

Экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили в интервью журналу Новое время ответил на вопрос о том, что он будет делать в случае лишения украинского гражданства.

Стоит отметить, что интервью он дал накануне официального решения о лишении его украинского гражданства.

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"А ничего. Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", - сказал Саакашвили.

Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, выходящих к Майдану. Впрочем, по его словам, уже осенью он планирует съезжать.

"Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии", – пояснил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 26 июля президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении гражданства Саакашвили.

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Новость в сюжете: Лишение Саакашвили украинского гражданства
Теги: #лишение гражданства Саакашвили