Томенко считает, что Янукович сам себе вредит

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что акции протеста под эгидой Партии регионов, которые состоялись 26 и 27 марта в Украине, лишь дискредитировали лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

«Это было, скорее, акциями дискредитации лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА, нежели акциями поддержки лозунгов Партии регионов и акциями общественного невосприятия того, что происходит в Украине», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, количество участников акций значительно отличались от анонсированного.

«Соотношение между пафосом анонсированных акций и их реальным проведением дает основания утверждать, что есть серьезные внутренние противоречия внутри Партии регионов, и идет активная борьба за руководство штабом накануне выборов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он заметил, что в средствах массовой информации неоднократно сообщалось, что в этих акциях принимали участие даже школьники. Заместитель председателя ВР убежден, что правоохранительные органы должны отреагировать на это, поскольку «украинское законодательство запрещает использование детского труда».

Н.ТОМЕНКО также отметил, что незначительное количество участников акций «ставит под сомнение то, что Партия регионов вообще является влиятельной политической силой».