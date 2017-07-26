"Цена агрессии должна расти!": Порошенко отреагировал на одобрение в Конгрессе США санкций против РФ

10:11, 26 июля 2017
Политика
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Палата представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Следующее голосование в Сенате.

Порошенко поздравил одобрены Палатой представителей США санкции / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко после одобрения новых санкций Палатой представителей заявил, что цена агрессии Российской Федерации должна расти.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, Палата представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Следующее голосование - в Сенате.

Законопроект поддержали 419 конгрессменов, против были трое.

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Теги: #Новые санкции США против России#Порошенко о санкциях против России