"Цена агрессии должна расти!": Порошенко отреагировал на одобрение в Конгрессе США санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко после одобрения новых санкций Палатой представителей заявил, что цена агрессии Российской Федерации должна расти.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, Палата представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Следующее голосование - в Сенате.

Законопроект поддержали 419 конгрессменов, против были трое.