"Цена агрессии должна расти!": Порошенко отреагировал на одобрение в Конгрессе США санкций против РФ
10:11, 26 июля 2017Политика
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Палата представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Следующее голосование в Сенате.
Порошенко поприветствовал одобренные Палатой представителей США санкции / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко после одобрения новых санкций Палатой представителей заявил, что цена агрессии Российской Федерации должна расти.
Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
"Важное решение Конгресса США о санкциях против России при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!" - заявил президент.
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Как сообщал УНИАН, Палата представителей (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Следующее голосование - в Сенате.
Законопроект поддержали 419 конгрессменов, против были трое.
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