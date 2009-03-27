Посол США надеется, что Киев обеспечит Си бриз-2009

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР надеется, что власть Украины обеспечит успешное проведение украинско-американских учений «Си бриз-2009».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам вчера в Севастополе.

По словам У.ТЭЙЛОРА, «проблема была тогда, когда Верховная Рада Украины не приняла решение о проведении таких военных учений» (очевидно, речь идет о 2007 годе, когда во время проведения учений «Си бриз» некоторые политические силы в Украине проводили акции протеста непосредственно на месте маневров, в частности в Феодосии - УНИАН).

Дипломат добавил, что «мы не хотели бы принимать участие в военных учениях при отсутствии соответствующего решения со стороны Верховной Рады Украины».

Однако, подчеркнул посол, «если украинское правительство, в том числе власть Севастополя и Крыма, Одессы, других регионов, если представители органов власти примут соответствующие решения, в том числе законодательные, и если Министерство обороны и другие элементы оборонного истеблишмента будут заинтересованы в таких учениях, тогда я могу сказать, что мы будем очень рады принимать участие в таких учениях».

По словам посла, «мы убеждены, что украинское правительство обеспечит успешное проведение таких учений».

Как сообщал УНИАН, предусматривается, что учения «Си бриз-2009» пройдут летом 2009 года в территориальных водах и на военных полигонах Украины. Целью учений является отработка по стандартам НАТО действий многонациональных сил во время планирования и проведения миротворческой (антитеррористической) операции.