После встречи с Тимошенко и Литвином Ющенко соберет СНБО
09:28, 27 марта 2009Политика
877 0
На втором мероприятии обсудят первое?
Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ и председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня о 14.30 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента.
В повестку дня заседания СНБО включен вопрос: о работе центральных органов исполнительной власти из планирования и выполнения государственных целевых программ; об ускорении аграрной реформы и государственной зерновой экспортной стратегии Украины, а также вопросы военно-технического характера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter