После встречи с Тимошенко и Литвином Ющенко соберет СНБО

Сегодня в 10.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет встречу с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ и председателем Национального банка Украины Владимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня о 14.30 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента.

В повестку дня заседания СНБО включен вопрос: о работе центральных органов исполнительной власти из планирования и выполнения государственных целевых программ; об ускорении аграрной реформы и государственной зерновой экспортной стратегии Украины, а также вопросы военно-технического характера.