Переговоры "нормандской четверки": Путин вновь назвал начатую Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом"
Во время переговоров были заслушаны отчеты председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Президент Российской Федерации Владимир Путин снова назвал инициированную Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" во время телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", - утверждается в сообщении.
"После этого лидеры обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - отмечают в Кремле.
"Путин подробно, в деталях, изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей", - заявили в пресс-службе президента РФ и добавили, что в ходе разговора было условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне.
Как сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы главы украинского государства, по итогам сегодняшнего телефонного разговора в конце лета должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".
Президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.
Также президент Украины в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кого незаконно удерживают на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.
Президент Франции Эмануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивают недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности о создании так называемой «Малороссии».