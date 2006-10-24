Фрадков хочет поговорить с Януковичем о ВТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает взаимозависимость экономик Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве, открывая заседание экономического комитета межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

«Наши экономики взаимозависимы», - сказал украинский премьер.

Он отметил, что именно Россия обеспечивает Украину энергоносителями. При этом доля энергоносителей в общем объеме двусторонней торговли составила по итогам прошлого года 30%.

В тоже время Украина, по словам В.ЯНУКОВИЧА, является важным партнером России в транзите энергоносителей в Европу и других сферах.

«Мы продолжаем вместе строить космические корабли, самолеты, атомные турбины и многое другое», - сказал украинский премьер.

Говоря о задачах сегодняшнего заседания экономического комитета, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что украинская сторона хотела бы разрешить вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, улучшение производственной кооперации, в приграничном сотрудничестве. Кроме того, украинский премьер выразил убежденность в том, что уже сейчас необходимо назвать точную дату возобновления экспорта украинской мясомолочной продукции в Россию.

В свою очередь председатель правительства России Михаил ФРАДКОВ выразил мнение о том, что работа комитета добавит динамики в развитии отношений между Украиной и Россией.

«Мы настроены на решение стоящих перед нами вопросов», - сказал М.ФРАДКОВ.

Он также отметил, что в ходе работы комитета, по его мнению, было бы целесообразно обсудить вопросы обеспечения взаимодействия при вступлении в ВТО, вопросы построения рыночных отношений в топливно-энергетическом комплексе и аграрно-промышленном комплексе.