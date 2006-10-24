Янукович начал новый отсчет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что заседание Экономического комитета Украино-Российской межгосударственной комиссии станет началом нового формата сотрудничества двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, открывая заседание Экономического комитета. «Сегодня мы должны начать отсчет нового времени украинско-российских взаимоотношений», - сказал украинский премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, несмотря на то, что последние 2,5 года таких заседаний не было, обе стороны должны «смело и уверенно смотреть вперед».

Украинский премьер также подчеркнул, что правительство Украины хочет строить сотрудничество с Россией на взаимопонимании, а главной целью такого сотрудничества будет рост благосостояния граждан обеих стран.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Россия является стратегическим партнером в торговле с Украиной. По данным украинского премьера, в общем объеме внешней торговли Украины в 2005 году доля России составляла 27%, а годовой объем торговли товарами и услугами в 2005 году составил 23 млрд. долларов.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, за 8 месяцев этого года рост взаимной торговли составил 6,5%. По его словам, «были и лучшие времена» во взаимной торговле, однако сейчас у обеих сторон есть возможность продолжить активное сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев для участия в заседании Экономического комитета Украино-Российской межгосударственной комиссии прибыл премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ.