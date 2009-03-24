В Верховной Раде разгорается «табачный» скандал?

Против спикера парламента Владимира ЛИТВИНА может быть начато служебное расследование, в связи с нарушением им регламента и Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» во время законодательной работы над законопроектом №4202 о повышении акцизов на табачные изделия, пишет from-ua.

Соответствующее письмо о допущенных нарушениях в адрес спикера в конце прошлой недели подписали члены Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Эту информацию подтвердил и глава комитета Сергей ТЕРЕХИН.

«Я догадываюсь, почему законопроект №4202 попал в бюджетный комитет, а не в Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Потому что в налоговом комитете у него не было бы никаких перспектив прохождения. Ведь, если этот законопроект будет принят, цены на табачные изделия у нас будут более чем в 20 раз выше, чем в Молдове и втрое выше российских. При таких условиях провозить контрабанду из России и, тем более, из Молдовы станет очень выгодно», – прогнозирует глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Также С.ТЕРЕХИН сообщил о том, что Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики подал заявление на имя В.ЛИТВИНА, в котором указал на недопустимое нарушение регламента.

«Кстати, под этим заявлением подписались депутаты – члены нашего комитета от всех фракций. ЛИТВИН, по сути, открыл «ящик Пандоры», когда налоговые законопроекты отдаются в комитеты, которые этими вопросами не ведают. Это мне напоминает ситуацию, которую мы имели в конце 1990-х гг., когда подобными действиями была настолько разрушена система налогообложения, что мы уже десятый год не можем навести здесь порядок», - отметил С.ТЕРЕХИН.