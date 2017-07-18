Порошенко рассказал "трогательную историю", как грузины спасли семью его жены от голодной смерти в 1933 году
14:17, 18 июля 2017Политика
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По словам президента, прадед Марины Порошенко, спасая свою семью от Голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси.
Петр Порошенко с супругой прибыли в Грузию / facebook.com/president.gov.ua
Во время сегодняшнего визита в Грузию президент Украины Петр Порошенко рассказал журналистам «трогательную историю» из жизни своей семьи.
Президент рассказал, что грузины спасли предков его жены Марины от голодной смерти в 1933 году.
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«Мало кто знает, что в далеком 33-м году прадед моей жены, спасая свою семью от Голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси. И Грузия спасла семью моей жены от голодной смерти», - рассказал президент.
Напомним, вчера президент прибыл с официальным визитом в Грузию.
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