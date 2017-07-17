Суд рассмотрит меру пресечения для Розенблата во вторник
Дело будет рассматривать Святошинский районный суд города Киева.
Соломенский районный суд Киева 18 июля рассмотрит ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения для исключенного из фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Борислава Розенблата. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра Судебной власти в Facebook.
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"Ходатайство об избрании меры пресечения Бориславу Розенблату будет рассмотрен Соломенским районным судом города Киева по адресу: ул. полковника Шутова, 1", - сообщает пресс-центр.
Заседание суда начнется в 10.00. Судья - Светлана Кушнир.
Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Максима Полякова («Народный фронт») и Борислава Розенблата (исключенного из фракции "БПП").
Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря. По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничества.