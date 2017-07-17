Украина направила Беларуси протест из-за анонса российского фильма об аннексии Крыма

Посольство Украины в Минске передало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах. Об этом сообщили в украинском посольстве информационно-справочному порталу Беларуси "Интерфакс-Запад".

Посольство Украины в Минске предало ноту в министерство иностранных дел Беларуси в связи с показом трейлера российского фильма "Крым" в минских кинотеатрах.

"Да, ноту передали в МИД Беларуси", - сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии.

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Там также проинформировали, что нота была передана в минувшую пятницу - 14 июля. В связи с этим белорусский МИД пока еще на ноту не дал ответа.

Режиссером кинофильма "Крым" является Алексей Пиманов. Премьера фильма намечена на конец сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, на Одесском Международном кинофестивале покажут фильмы на еврейскую тематику.