Ющенко вернулся в Киев
17:52, 23 марта 2009Политика
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Президент летал с однодневным визитом в Бельгию
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился из Бельгии в Киев.
Как сообщал УНИАН, сегодня глава Украинского государства принял участие в Международной донорской конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы, по результатам которой подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций.
Кроме того, в рамках однодневного рабочего визита В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями международных финансовых организаций.
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