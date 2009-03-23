Ющенко вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился из Бельгии в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Украинского государства принял участие в Международной донорской конференции по вопросам модернизации украинской газотранспортной системы, по результатам которой подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций.

Кроме того, в рамках однодневного рабочего визита В.ЮЩЕНКО провел встречу с представителями международных финансовых организаций.