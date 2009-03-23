Тимошенко верит, что Москва даст денег, несмотря на демарш ее делегации

Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«Украина, как и Европейский Союз, имеет четкое намерение привлечь Россию как партнера в этой большой программе реконструкции и модернизации (ГТС – УНИАН)», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь Ж.БАРРОЗУ подтвердил такие планы, отметив, что если Россия выскажет желание участвовать в модернизации, то «мы с радостью ее примем».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в модернизации Украинской ГТС должны участвовать как поставщики природного газа, так и его потребители, и, конечно же, Украина как собственник ГТС.

«Я верю в то, что этот проект будет успешным, и верю, что все стороны приложат все усилия, и мы достигнем успешного результата», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что подписанное сегодня по итогам Международной инвестиционной конференции заявление по вопросам модернизации ГТС открыто для всех желающих принять участие в такой модернизации.

«Я уверена, что если «Газпром», Российская Федерация имеют намерения либо инвестировать в этот процесс, либо привлечь российские компании, которые непосредственно смогут принять участие в осуществлении модернизации и реконструкции, – мы будем это приветствовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что подписанный сегодня документ готовился больше года для получения содействия Еврокомиссии и международных финансовых организаций по модернизации ГТС.

Также премьер сообщила, что, согласно документу, ГТС будет оставаться в собственности государства Украина.

Как сообщал УНИАН, российская делегация, присутствовавшая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой совместной декларации.

Как заявил УНИАН заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ, дальнейшее развитие конференции делегации России не интересно.

“Нам не интересно то, что будет дальше. И так все ясно... Нам жалко, что Украину втянули в европейские разборки”, - сказал В.ГОЛУБЕВ.

В свою очередь, министр энергетики Сергей ШМАТКО высказал мнение, что вряд ли итоги этой конференции будут интересны самой Украине. Члены украинской делегации заявили о том, что Украина строит планы с банками и им, безусловно, есть интерес предоставлять кредитные средства. Интерес же России заключается в том, чтобы украинская ГТС была модернизирована и гарантировала бесперебойную работу на длительный период.

Заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ сегодня заявил, что сумма, необходимая для модернизации украинской ГТС, должна быть в 10 раз больше той, которая обсуждается в Брюсселе на конференции.

Сегодня после подписания итогового документа министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и первый заместитель главы НАК “Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО на конференции представили мастер-план модернизации ГТС Украины.

По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.