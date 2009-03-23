В БЮТ говорят, что глава Укртрансгаза пал жертвой коалиции

Назначение Константина ЕФИМЕНКО новым директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» напрямую связано с голосованием коалиции Верховной Рады по кандидатуре на пост министра иностранных дел Украины.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр ГУДЫМА, комментируя смену руководства в «Укртрансгазе». (К.ЕФИМЕНКО назначен директором «Укртрансгаза" 20 марта, ранее занимавший эту должность Ярослав МАРЧУК уволен по собственному желанию - УНИАН).

По словам А.ГУДЫМЫ, «сейчас происходит назначение нового состава правительства, и наши коллеги из Блока Литвина в ходе переговоров добились того, что это («Укртрансгаз» - УНИАН) их квота, как членов новой коалиции. Учитывая, что на следующей неделе коалиция будет выходить на успешное голосование за министра иностранных дел, вице-премьеров, министров, нас ожидают еще большие шедевры», - сказал он.

Эксперт также отметил, что партийная принадлежность К.ЕФИМЕНКО (член фракции БЮТ Киевского облсовета - УНИАН) в данном случае является второстепенной. «Вы можете поинтересоваться партийной принадлежностью генерального директора "Укрзализныци» и он точно не будет принадлежать к Народной партии Литвина, хотя и был назначен по квоте этой политической силы. То есть, мы сейчас находимся в такой ситуации, когда искать связь между квотами и партийностью будет очень весело, и я вам сочувствую», - отметил А.ГУДЫМА и добавил: «Может он (К.ЕФИМЕНКО - УНИАН) сменил партийность и вы об этом не знаете, конечно, сейчас он остается во фракции БЮТ в Киевском облсовете, иначе ему придется сложить мандат. Но еще раз отмечу, существует много условностей, в которых можно легко запутаться».

Эксперт также убежден, что комментировать данное назначение должны политики, а не НАК «Нафтогаз». «Вот я и комментирую и подчеркиваю, что к господину МАРЧУКУ не было никаких претензий, напротив, за свою работу он заслуживает только благодарности, но он написал заявление об уходе по собственному желанию. Если есть коалиция, и если она договорилась менять руководителей не политического звена, то такими являются сегодня реалии нашей политической жизни. Мне это может не нравиться, но другого выхода не было и МАРЧУК ушел осознанно. Назначение нового директора «Укртрансгаза» не следует из деятельности МАРЧУКА на этой должности, а следует исключительно из коалиционных договоренностей», - подчеркнул советник премьер-министра.

Напомним, что Я.МАРЧУК был назначен директором ДК «Укртрансгаз» в августе 2006 года.

Как сообщал УНИАН, еще в середине декабря прошлого года источники во фракции Блока Литвина в ВР говорили, что Блок Литвина претендует на должность руководителя «Укрзализныци» и ряд других должностей в структуре исполнительной власти, в частности, на должность главы ДК "Укртрансгаз", Госкомрезерва, ГК «Хлеб Украины», Госкомзем.

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа.

ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.