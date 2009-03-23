Кивалов заявляет, что СБУ шпионила за дочерью и зятем Тимошенко

Служба безопасности Украины вела скрытое наблюдение за дочерью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией ТИМОШЕНКО и ее супругом Шоном КАРРОМ во время их пребывания в Одессе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от фракции Партии регионов Сергея КИВАЛОВА со ссылкой на парламентария.

В сообщении отмечается, что подтверждением этого, является тот факт, что в памяти изъятой у представителей СБУ видеокамеры содержались записи скрытого видеонаблюдения. По этому поводу С.КИВАЛОВЫМ уже подготовлено обращение в прокуратуру.

В пресс-службе отметили, что органы безопасности полномочны осуществлять такие мероприятия, когда речь идет об изобличении преступников и противодействии иностранным разведкам.

«Но в данном случае, очевидно, речь не может идти ни о том, ни о другом. А значит, налицо признаки нарушения прав человека. К тому же полученные ими сведения, касающиеся личной жизни людей, должны не храниться, а уничтожаться. Таков закон. Но он не соблюдается. Последующая силовая выемка видеокамеры силами антитеррористического подразделения СБУ только подтверждает эти подозрения», - отметил С.КИВАЛОВ.

В пресс-службе народного депутата сообщили, что в минувшую субботу в Одессе охрана лидера партии «Родина» Игоря МАРКОВА заметила слежку группы неизвестных, передвигавшихся на автомобиле «Шкода Октавия». Охранники И.МАРКОВА произвели захват преследователей. При этом у последних были выявлены документы сотрудников СБУ, несколько пар государственных номерных знаков на автомобиль и видеокамера, на которую осуществлялась съемка. Позднее, в тот же день, силами спецподразделения СБУ «Альфа» был осуществлен захват одесского офиса партии «Родина», в ходе которого указанные документы и видеокамера были изъяты, утверждают в пресс-службе С.КИВАЛОВА.