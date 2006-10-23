Гриценко считает критику Медведька ”политическим заказом”

Министр обороны Украины считает критику деятельности Минобороны со стороны Генпрокурора Александра Медведька "грязью" и "политическим заказом". Об этом он заявил в эфире "5 канала".

Анатолий Гриценко, министр обороны Украины: "Ну, тоже ответ. Я хотел, чтобы он честно в прямом эфире действительно изложил те аргументы. Потому что можно легко облить грязью Вооруженные силы, выполнить политический заказ. А можно сесть изложить аргументы, которые слышат люди. То, что он не пришел, для меня это более чем убедительный ответ того, что наша позиция правильна!".

Напомним, недавно Генеральный Прокурор Украины Александр Медведько раскритиковал Министерство обороны за неэффективную борьбу с преступлениями среди военных, дальнейшее распространение экономических преступлений и разворовывание военного имущества в оборонном ведомстве.

"5 канал" приглашал Александра Медведька принять участие в прямом эфире, но тот отказался.