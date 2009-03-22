Литвин: есть большое желание сводить страну еще раз на выборы

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что досрочные выборы в парламент являются вполне возможными.

Об этом он заявил сегодня во время эфира на телеканале ICTV.

В частности, отвечая на вопрос, насколько возможны досрочные выборы в Верховную Раду, В.ЛИТВИН сказал: «Они вполне очевидны».

В то же время, по его словам, все будет зависеть от нескольких факторов, и в первую очередь от людей. «Если власть будет в дальнейшем адекватной, то понятно, что весы будут склоняться к тому, чтобы в очередной раз жить надеждой, что после выборов власть будет работать», - сказал он.

При этом председатель ВР отметил, что сегодня у определенных политиков есть большое желание «сводить государство еще раз на выборы».

В то же время, прибавил В.ЛИТВИН, это делается совсем не для обновления власти, а для того, чтобы «закоренить, зацементировать себя при власти».