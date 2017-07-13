Заокеанская тайна Порошенко и Тимошенко: СМИ узнали, сколько украинские политики платят американским лоббистам

Украинские политики за три последних года перечислили лоббистам в США $ 2 миллиарда. Это видно из отчетов лоббистских компаний, которые регулярно раскрывают свои контакты. Следовательно, самым активным заказчиком услуг заокеанских лоббистов является Администрация президента и партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, пишет «Новое время», ссылаясь на расследование журналистки Татьяны Козыревой.

При этом факт найма лоббистов команда Тимошенко и АП скрывают, работая с американскими профессионалами через различные фонды или общественные организации.

Так, в последних отчетах министерству юстиции США две большие лоббистские компании Wiley Rein LLP и MKW Group LLC заявили о сотрудничестве с фирмой Aveiro LP.

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«Это британская структура, но ее директор - Юлия Белоусова - украинка. А офис, в котором значится юридический адрес Aveiro LP, является местом массовой регистрации - где прописаны десятки других компаний. Да и зарегистрирована фирма Белоусовой в оффшоре Белиза с банковскими счетами в Латвии», - пишет издание.

Aveiro LP договаривалась с Wiley Rein LLP о встрече Григория Немыри, одного из топовых нардепов «Батькивщины» с представителями комитета иностранных дел Сената США. За услуги лоббистов компания заплатила 410 тысяч долларов.

Кроме госпожи Тимошенко, услугами лоббистов пользуются и другие политики. Так, в отчетах американских лоббистов Barbour Griffi th&Rogers Group (BGR) указанный контракт на $ 90 тыс. 2015 год и на $ 30 тыс. по 2016 год - по "консультированию в вопросах отношений между США и Украиной, касающиеся политических, экономических, оборонных и антикоррупционных реформ".Заказчиком выступила общественная организация Ukraine Investment Alliаnce. Она создана осенью 2014 года, причем ее основатели - сотрудники самой лоббистской фирмы BGR, которые признались, что встречались с заместителем главы АП Дмитрием Шимкимов и «другом президента».

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«В 2014-м на счет Ukraine Investment Alliаnce поступило $ 2 млн, большая часть из которых пошла на оплату проекта, связанного с исследованиями оборонного комплекса. Его заказали у американского стратегического исследовательского центра RAND. Остальное финансов Ukraine Investment Alliаnce пошли на оплату работы лоббистов», - пишет издание.

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