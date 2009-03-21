Николаенко и Баранивского исключили из Соцпартии

Политсовет Социалистической партии Украины в субботу исключил Станислава НИКОЛАЕНКО (экс-министра образования – УНИАН) и Александра БАРАНИВСКОГО (экс-министра аграрной политики, секретаря политсовета СПУ - УНИАН) из рядов партии.

Об этом УНИАН сообщили в СПУ.

Исключили их с формулировками о том, что их действия “несовместимы с программой и уставом партии”, а также за выступления с критикой партийной работы в непартийной прессе.

Сегодня С.НИКОЛАЕНКО не присутствовал на заседании политсовета партии, поскольку находился в Турции.

Как сообщают источники в СПУ, С.НИКОЛАЕНКО и А.БАРАНИВСКИЙ создавали в партии оппозицию к руководству, в частности, Александру МОРОЗУ.