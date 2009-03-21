Россия критикует ЕС за давление на Беларусь

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ критикует ЕС за давление на Беларусь в вопросе принятия решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня, выступая на Брюссельском форуме.

“Мой друг (министр иностранных дел Чехии) Карел ШВЕРЦЕНБЕРГ публично сказал, что если Беларусь признает Абхазию и Южную Осетию, то может забыть о “Восточном партнерстве”. Что это? Шантаж? Или это европейская демократия в действии?”, - сказал С.ЛАВРОВ.

По словам министра, он очень хотел бы понять, что стоит за новой политикой ЕС “Восточное партнерство”.

Как сообщал УНИАН, 20 марта лидеры стран - членов Европейского Союза утвердили политику “Восточное партнерство”, выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

Министр иностранных дел Чехии К.ШВАРЦЕНБЕРГ отметил, что Беларусь должна была бы быть также охваченной “Восточным партнерством”. Вместе с тем он отметил, что вопрос участия Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО в запланированном на 7 мая учредительном саммите “Восточного партнерства” зависит, в первую очередь, от самого белорусского Президента и его действий в период до 7 мая.

“Восточное партнерство” – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) согласился начать этот проект. Учредительный саммит “Восточного партнерства” с участием руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.