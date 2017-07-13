ВР сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности, задержание и арест Добкина (онлайн)

10:21, 13 июля 2017
Политика
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Ожидается также рассмотрение во втором чтении проекта закона о Конституционном суде Украины и рассмотрение изменений в госбюджет на 2017 год.

Депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании / фото УНИАН

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Михаила Добкина (фракция “Оппозиционный блок”).

Как передает корреспондент УНИАН, также предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, касающихся пенсионной реформы и повышения пенсий.

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Кроме того, депутаты планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об образовании.

Также парламент намерен рассмотреть проект постановления об изменениях в календарном плане, предусмотрев продолжение работы шестой сессии ВР до сентября.

Ожидается также рассмотрение во втором чтении проекта закона о Конституционном суде Украины и рассмотрение изменений в госбюджет на 2017 год.

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Теги: #Заседание Рады онлайн#снятие неприкосновенности с Добкина