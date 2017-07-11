Рада начала рассмотрение представления на снятие неприкосновенности с Лозового

ВВерховная Рада Украины начала рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя депутатской фракции Радикальной партии Андрея Лозового. Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий зачитал резолюцию представления.

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Как сообщал УНИАН, ГПУ подозревает депутата Лозового в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По словам Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовым не был уплачен 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.

5 июля регламентный комитет ВР назвал представление ГПУ на Лозового недостаточно обоснованным и направил его Парубию.