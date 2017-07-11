Катар подписал с США меморандум о борьбе с финансированием терроризма

Катар подписал с США меморандум взаимопонимания, в котором очерчены дальнейшие усилия, которые эта страна Персидского залива может сделать для борьбы против терроризма, в частности в том, что касается финансирования террористических организаций.

Документ был подписан во время визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в столицу Катара Доху во вторник, 11 июля, передает Deutsche Welle.

Советник Тиллерсона Роберт Хэммонд назвал подписание документа "обнадеживающим шагом вперед". Доха продолжает находиться в состоянии блокады со стороны соседних арабских государств.

Накануне Тиллерсон встретился с британским советником по вопросам национальной безопасности Марком Седвилом в Кувейте. США, Великобритания и Катар совместно призвали как можно скорее преодолеть катарскую кризис. Ожидается, что Тиллерсон проведет встречу с представителями четырех стран, которые объявили блокаду, в среду, 12 июля, в Саудовской Аравии.

Напомним, на встрече в Каире в среду, 5 июля, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн выразили разочарование реакцией Катара на их требования, но о введении новых штрафных мер против этого эмирата не объявили.

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Негативный ответ на требования соседних государств свидетельствует о непредусмотрительности и несерьезном отношении к решению проблем, заявил глава МИД Египта Самех Шукри, подчеркнув, что каждое решение следует серьезно взвешивать. Участники каирской встречи, однако, предупредили, что дальнейшие санкции против Катара могут быть приняты в подходящее для этого время и в соответствии с нормами международного права.

Четыре арабских государства месяц назад разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду этого эмирата. На днях они выдвинули Катару ультиматум, срок которого истек в ночь на 5 июля. В числе прочего от Катара требуют ограничить отношения с шиитским Ираном, враждующим с Саудовской Аравией, и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Катар категорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми.