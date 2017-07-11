Парубий призвал депутатов в 16.00 собраться на рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности с парламентариев

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание и призвал депутатов в 16.00 собраться на вечернее заседание для рассмотрения представлений на снятие неприкосновенности с парламентариев. Как передает корреспондент УНИАН, в заседании ВР был объявлен перерыв до 13.50, но Парубий появился в зале уже в 14.00, когда по регламенту уже должно завершаться утреннее заседание.

Читайте такжеРада решила сегодня работать до завершения рассмотрения пяти представлений на депутатовОн сообщил, что закончилась дискуссия с председателями фракций, для которой перерыв и объявлялся. Он также высказал мнение, что это неправильно, что парламент не смог проголосовать за вопрос назначения внеочередных местных выборов.

Спикер закрыл утреннее заседание и призвал депутатов в 16.00 собраться в сессионном зале.

Он напомнил, что ранее было принято решение работать на сегодняшнем вечернем заседании до завершения рассмотрения 5 уже рассмотренных Регламентным комитетом представлений Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с депутатов.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Но Регламентный комитет признал мотивированным и обоснованным только представление на Розенблата.

12 июля регламентный комитет ВР рассмотрит представление на Добкина.

Верховная Рада отказалась переносить рассмотрение всех шести представлений на снятие депутатской неприкосновенности, поэтому часть из них будет рассматриваться сегодня.