Больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз

Более половины опрошенных граждан Украины поддерживают интеграцию страны в Европейский Союз, четверть опрошенных выступает против интеграции Украины в Евросоюз и в Евразийский экономический союз (куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

В частности, социологи спросили украинцев о геополитическом выборе как факторе ценностной ориентации украинцев.

Так, 51,6% считают, что Украине следует интегрироваться в Евросоюз, при этом 10,2% выступают за тесное сотрудничество с таможенным союзом Евразийского экономического союза.

При этом, 25,4% выступают как против интеграции в ЕС, так и против ЕАЭС. Еще 12,8% респондентов затруднились ответить.

Вместе с тем, каждый четвертый украинец считает, что сближение с ЕС целесообразно в общем рынке труда (26,5%), общей экономической системе (26,4%), общей системе безопасности - 24,2%.

Также, респонденты могли выбрать несколько ответов на вопрос о более целесообразном уровне сближения Украины с ЕС.

Каждый пятый опрошенный считает, что сближение Украины с ЕС целесообразно с точки зрения присоединения к Шенгенской зоне (21,9%), а также ведения совместной внешней политики (20,7%).

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В то же время 17,9% респондентов считают, что Украине никоим образом не надо сближаться с ЕС.

В ходе исследования социологи использовали два метода - фокус-групповые дискуссии и личное интервью. В частности, в апреле были проведены 6 фокус-групп, по две (со сторонниками и противниками идеи евроинтеграции) в каждом из трех городов: Киеве, Львове и Днепре. К участию в дискуссиях приглашались украинцы в возрасте от 18 до 65 лет. Каждая из групп состояла поровну из мужчин и женщин.

В мае-июне, после проведения фокус-групповых дискуссий, были проведены личные интервью в соответствии с местами проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах (без учета оккупированных территорий АР Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской областей). Полевой этап исследования проходил с 26 мая по 6 июня 2017 года. Погрешность репрезентативности не превышает +/- 2,2%.