Спецпредставитель США Уолкер соглашается по поводу роли РФ в вооруженном конфликте на Донбассе - Айвазовская

Специальный представитель США по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер соглашается относительно роли Российской Федерации в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская написала в социальной сети Facebook.

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«Сегодня состоялась встреча депутатов Верховной Рады Украины из разных фракций и представителей Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске со специальным уполномоченным США по мирному урегулированию на Донбассе Куртом Уолкером. Могу подтвердить, что есть понимание относительно природы вооруженного конфликта и роли РФ. Это очень оптимистично, как по мне», - рассказала Айвазовская.

Как сообщал УНИАН, 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Курта Уолкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров, касающихся ситуации в Украине. 8 июля госсекретарь заявил, что назначил Уолкера на должность спецпредставителя по просьбе президента РФ Владимира Путина.

9 июля в Киеве Тиллерсон отметил, что Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах «нормандской четверки» (представители Украины, Германии, Франции и РФ), чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс.