В ЕС готовы сотрудничать со специальным представителем США по Украине Волкером

В Европейском Союзе заявляют о готовности сотрудничать с назначенным специальным представителем по переговорам по урегулированию ситуации в Украине послом Куртом Волкером.

Об этом в понедельник в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Подчеркнув важность Нормандского формата, в котором ведутся переговоры по урегулированию ситуации в Украине, он сказал: «Это (назначение Волкера) не новое развитие событий в том плане, что в прошлой администрации Виктория Нуланд имела важные контакты в этом аспекте. Мы это ценим, и видим назначение посла Волкера в этом свете. Мы будем тесно с ним сотрудничать».

Как сообщал УНИАН, 7 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, который будет отвечать за ведение переговоров, касающихся ситуации в Украине. 8 июля госсекретарь заявил, что назначил Волкера на должность спецпредставителя по просьбе президента РФ Владимира Путина.

9 июля в Киеве Тиллерсон отметил, что Волкер попытается изменить статус-кво на переговорах «нормандской четверки» (представители Украины, Германии, Франции и РФ), чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс.