На закрытом заседании СНБО обсуждают закон о реинтеграции Донбасса (видео)

На закрытом заседании СНБО обсуждают закон о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Законом предусмотрено, что некоторые территории Луганщины и Донетчины будут признаны оккупированными. Будет создан оперативный штаб, который заменит собой ныне действующий штаб АТО. Президент получит возможность объявлять военное положение.

Как сообщал УНИАН, 6 июля из источников стало известно, что сегодня, 10 июля состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планируется рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.

Читайте такжеЗаконопроект о реинтеграции Донбасса уже наработан - Парубий

Как сказал собеседник агентства, заседание СНБО состоится под председательством президента Украины Петра Порошенко и запланировано на 10 июля, около 16.00, однако в расписании еще возможны изменения. По его словам, в случае одобрения проекта закона на заседании СНБО его передадут президенту для внесения в Верховную Раду.

Секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора.

Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.

Читайте такжеЗаконопроект о реинтеграции Донбасса перенесут на осень - СМИ

14 июня президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной», - сказал Порошенко.

20 июня Порошенко по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что этот законопроект будет представлен международным партнерам Украины.