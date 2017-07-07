Дали проср*ться депутатам: Луценко и Холодницкий "отпраздновали" победу возле горы туалетной бумаги

Генеральный прокурор Юрий Луценко и начальник САП Назар Холодницкий сделали общий снимок возле горы туалетной бумаги. Фотографию опубликовала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Из подслушанного: "Ох и дали проср*ться депутатам", - пыдписала Сарган снимок.

Как сообщал УНИАН ранее, после четырех дней раздумий регламентный комитет наконец признал все представления Луценко на Розенблата обоснованными Комитет направил все три представления Парубию.

Речь идет о представлении о предоставлении согласия на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, о предоставлении согласия на его задержание, а также о даче согласия на избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).