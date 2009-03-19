Черновецкий надумал заложить помещения ГПУ и СБУ? (список)

Блок Виталия Кличко призывает депутатов Киевсовета не поддерживать решение о получении кредита в 1,2 млрд. грн. для покрытия долгов города перед АЭК «Киевэнерго».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Депутатской фракции Блока Кличко.

В Блоке Кличко предложение власти Киева взять заем в 1,2 млрд. грн. называют "очередной масштабной бюджетной аферой, цель которой – затянуть кредитную петлю на шее киевлян".

Блок Виталия Кличко напоминает, что во время рассмотрения бюджета выступал против принятия бюджета без покрытия долгов, поскольку город может оказаться на грани кризиса. "Впрочем, депутатское большинство вместе с Блоком Юлии Тимошенко в Киевсовете проголосовали за этот антинародный бюджет, оставив без внимания конструктивные предложения. К сожалению, то, о чем предостерегал Блок Виталия Кличко во время рассмотрения бюджета, произошло. Главная смета города только подписана и обнародована, а в нее уже пытаются внести изменения на 1,2 млрд. грн.".

По информации Блока Кличко, не определены условия получения кредита, а именно: проценты, стоимость и окончательный перечень имущества, которое передается в залог. Более того, "шокирует перечень имущества", которое предлагается передать под залог, это - почти все коммунальные помещения:

театры столицы (Театр оперы и балета им. Т.Г.Шевченко, Украинский драматический театр им. И.Франко, Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, Национальная филармония Украины, Национальный дом органной и камерной музыки);

помещения музеев Киева (Национальный музей истории Украины);

помещения Академии руководящих кадров культуры и искусств, Академии искусств Украины, Академии муниципального управления;

помещения научно-исследовательских учреждений НАН Украины (Институт географии, Академия педагогических наук Украины, Институт отоларингологии).

Также, по информации Блока Кличко, помещения, которые занимают центральные органы исполнительной власти: Министерство иностранных дел Украины, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство труда и социальной политики Украины, Министерство финансов Украины, Главное управление государственной службы Украины, Государственное управление охраны окружающей природной среды, Центральный отдел регистрации браков г. Киева, районные военные комиссариаты, Управление Государственной судебной администрации Украины в г. Киеве; суды, в т.ч. Хозяйственный суд г. Киева, РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве, ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, Служба безопасности Украины в г. Киеве, Генеральная прокуратура Украины, научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД Украины в г. Киеве, Главное управление юстиции в г. Киеве, Государственная налоговая инспекция в районах столицы, почтовые отделения Киева.

Таким образом, город, не рассчитавшись за кредит, может потерять эти помещения навсегда, подчеркивают в Блоке Кличко.

Депутаты отмечают, что, несмотря на их неоднократные требования, к сожалению, не был включен в повестку дня Киевсовета отчет предприятий, которые входят в состав ЗАО «Киевэнергохолдинг», чтобы проанализировать их финансово-хозяйственную деятельность. Деятельность ЗАО «Киевэнергохолдинг» остается закрытой и непрозрачной для киевлян, именно поэтому появляются сомнительные долги, отметили в Блоке Кличко.

Как указывается в заявлении, в бюджете есть реальные средства, которые можно использовать на погашение долгов, а именно: "уменьшив объемы подкупа избирателей, урезав финансирование коммунальных СМИ, фонд мэра, скрытые взятки правоохранительными органам и др. В действительности, можно обойтись и без взятия кредита. Впрочем, у некоторых фракций есть желание создать киевлянам, их детям и внукам долговую яму, вместо введения в действие реальных антикризисных мер". При этом Блок Виталия Кличко призывает депутатов фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете "окончательно не входить в фарватер команды Леонида Черновицкого".

Блок Виталия Кличко призывает депутатский корпус Киевсовета "ответственно относиться к своим представительским полномочиям, которые нам предоставлены территориальной общиной столицы, и не затягивать долгосрочную долговую петлю на шеях киевлян".