Шамшур после разговора с БЮТ оценил свои шансы стать министром

Посол Украины в США, кандидат на должность министра иностранных дел Олег ШАМШУР реалистично смотрит на свои шансы стать министром иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам после встречи с фракцией БЮТ.

Отвечая на вопрос, как он оценивает свои шансы стать министром, О.ШАМШУР сказал: «Реалистично».

В то же время он отметил, что представление Президентом его кандидатуры на рассмотрение парламента определенным образом стало для него сюрпризом.

«Разговор с Президентом состоялся в понедельник, а во вторник уже было представление, и я буквально в этот же день вылетел в Киев», - сказал О.ШАМШУР.

По словам посла, глава государства намерен лично представить его кандидатуру в Верховной Раде.

О.ШАМШУР отметил, что Президент ожидает от него как министра продолжения курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Отвечая на вопрос, почему он отказался встретиться с фракцией Партии регионов, О.ШАМШУР отметил, что произошло определенное недоразумение, и на сегодня не было согласовано время этой встречи. «Но я готов встретиться с ними в любое удобное для них время», - сказал он.