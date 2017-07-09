Санкции США и ЕС будут действовать, пока Россия не прекратит агрессию - Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявляет, что санкции США и Европейского Союза будут действовать, пока Россия не прекратит агрессию.

Читайте такжеДжонсон: Британия проводит самую тяжелую кампанию против ослабления антироссийских санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции.

"Санкции США и ЕС в отношении России будут сохраняться в силе до тех пор, пока Москва не отменит свои действия, которые привели к этим конкретным санкциям", - заявил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.