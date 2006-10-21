В работе съезда Нашей Украины объявлен перерыв на три недели

В работе съезда партии “Народный Союз Наша Украина” объявлен перерыв на три недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны съезда сказал председатель Совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что почетный председатель НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении изложил ключевые вопросы дальнейшего развития партии, и для того, чтобы подготовить документы, сформировать рабочие органы, необходимо время.

Перед этим В.ЮЩЕНКО предложил провести съезд в два этапа.