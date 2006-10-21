В работе съезда Нашей Украины объявлен перерыв на три недели
12:03, 21 октября 2006Политика
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Переварить то, что сказал Ющенко
В работе съезда партии “Народный Союз Наша Украина” объявлен перерыв на три недели.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом с трибуны съезда сказал председатель Совета НСНУ Роман БЕССМЕРТНЫЙ.
Он отметил, что почетный председатель НСНУ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем выступлении изложил ключевые вопросы дальнейшего развития партии, и для того, чтобы подготовить документы, сформировать рабочие органы, необходимо время.
Перед этим В.ЮЩЕНКО предложил провести съезд в два этапа.
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