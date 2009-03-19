У Литвина выдвинули условие поддержки Шамшура

Фракция Блока Литвина не будет голосовать за назначение министра иностранных дел, пока не будет послания Президента к Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Отвечая на вопрос, будет ли фракция Блока Литвина поддерживать Олега ШАМШУРА на должность министра иностранных дел, он сказал: «Не будем, даже учитывая его положительную персону в целом».

И.ШАРОВ заметил, что О.ШАМШУР - профессионал своего дела, но до сих пор не известно, каково виденье Президентом внешней политики.

«Олег ШАМШУР – специалист, но есть проблема, поскольку до сих пор мы не получили послания Президента к Верховной Раде, где видели бы основные принципы внешней политики», - сказал он.

Окончательно определится фракция относительно кандидатуры министра иностранных дел, по словам И.ШАРОВА, когда услышит послание Президента.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.