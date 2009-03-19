В НУ-НС поделились впечатлением от Шамшура

Сегодня состоялось заседание фракции НУ-НС, в котором принял участие кандидат на должность министра иностранных дел Олег ШАМШУР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО

При этом Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что коалиция пока не меняла своего решения по поводу выдвижения на эту должность народного депутата Бориса ТАРАСЮКА.

«Но окончательное решение по О.ШАМШУРУ будет приниматься, когда все фракции коалиции проведут с ним встречу», - сказал он.

В свою очередь, член фракции НУ-НС Владислав КАСЬКИВ отметил, что в целом О.ШАМШУР произвел положительное впечатление на членов фракции.

«Мы сегодня с ним встретились, поговорили, и он произвел положительное впечатление», - сказал он.

Справка УНИАН. 17 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР с 2005 года занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Ранее А.КОЖЕМЯКИН заявил, что фракции коалиции будут определяться по поводу поддержки кандидатуры О.ШАМШУРА только после встречи с ним. Члены фракции БЮТ сегодня в 14.00 проведут встречу с О.ШАМШУРОМ.