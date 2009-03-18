Тернопольский облсовет может работать, несмотря на решение суда?

В Комитете избирателей Украины считают, что постановление Окружного административного суда Киева о запрещении Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет не является препятствием для созыва сессии облсовета и работы новоизбранных депутатов.

Как отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН юрист областного отделения КИУ Павел ЛЕВКИВ, постановлением запрещена публикация результатов выборов, а в «Новій Тернопільській газеті», которая вышла сегодня утром, уже они обнародованы.

«Поэтому постановление не является препятствием для созыва сессии, избрания председателя облсовета и работы депутатского корпуса, ведь она касается факта, который уже состоялся», – объяснил П.ЛЕВКИВ.

По его словам, в данное время неизвестно, о чем еще идет речь в постановлении.

«Пока никто этого постановления не видел, все данные о нем – лишь в Интернете и на телевидении, которые информируют, что постановлением запрещено официально публиковать результаты выборов», – сказал П.ЛЕВКИВ.

В результатах выборов, обнародованных ТИК в сегодняшнем номере «Нової Тернопільської газети», в частности, приводится количество голосов избирателей, набранных каждой из политических сил, количество мандатов, которые получили партии в облсовете и список новоизбранных депутатов.

По данным ТИК, ВО «Свобода» получит 50 мандатов, партия «Единый центр» – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. Остальные политические силы не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.

По данным ТИК, из 865 тыс. 984 жителей области, включенных в списки избирателей, участие в голосовании приняли 444 тыс. 882. Из них 30 тыс. 190 избирателей не поддержали ни одну политическую силу. Недействительными были признаны 8 тыс. 784 бюллетеня.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Тернопольской области прошли внеочередные выборы в облсовет.

17 марта вечером ТИК подписала протокол по результатам проработки 100% бюллетеней.

По данным протокола, на досрочных выборах депутатов Тернопольского областного совета больше всего голосов избирателей набрали Всеукраинское объединение “Свобода”, партия “Единый центр” и Партия регионов.

Сегодня, 18 марта, Окружной админсуд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета Владимира БОЙКО к ЦИК, запретив Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.